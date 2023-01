Stiri pe aceeasi tema

- Gol „extraterestru” in Lyon – Metz 2-1! Ablie Jallow a avut o reușita fabuloasa in Cupa Franței. In urma acestei victorii, Olympique Lyon s-a calificat in 16-imile Cupei Romaniei. Gol „extraterestru” in Lyon – Metz 2-1 Lyon s-a impus in fața celor de la Metz cu scorul de 2-1 și s-a calificat in 16-imile…

- Ziua pacalelilor in presa din Spania: Barcelona a intrat in cursa pentru Kylian Mbappe! Jurnalistii iberici au facut un anunt bomba, intr-o zi in care sarbatoresc ”Ziua Sfinților Inocenți”, si anume ca starul lui PSG ar fi aproape de catalani, si nu de Real Madrid, asa cum s-a tot zvonit. Este stiu…

- Ianis Hagi a facut anunțul pe care il aștepta toata lumea! Revenirea internaționalului roman, pe gazon, este foarte aproape. Pe 21 ianuarie 2022, intr-un meci contra celor de la Stirling, Ianis Hagi a suferit o ruptura de ligamente incrucișate, care il ține pe „bara” de mai multa vreme. Ianis Hagi,…

- Sergio Aguero a spus ca prietenul sau Lionel Messi era sigur ca iși va prelungi contractul cu Barcelona. „La Pulga” era atat de entuziasmat sa semneze cu echipa visurilor sale incat avea in vestiarul echipei naționale un tricou al catalanilor. Lionel Messi a plecat de la Barcelona in august 2021, dupa…

- LIVE BLOG | A fost o noua duminica cu meciuri tari in campionatele de top din Europa, in prim-plan cu Barcelona – Athletic Bilbao 4-0 și AS Roma – Napoli 0-1. Tot duminica s-au mai jucat Southampton – Arsenal 1-1, Tottenham – Newcastle 1-2, Real Betis – Atletico Madrid 1-2 și Atalanta – Lazio 0-2. […]…

- Karim Benzema a venit fara celebrul bandaj la gala Balonului de Aur, de luni seara. Starul lui Real Madrid joaca de mai bine de 3 ani cu mana dreapta infașurata in bandaj. Atacantul francez s-a lovit grav la deget in ianuarie 2019, intr-un meci disputat de „galactici” cu Real Betis. Benzema a amanat…

- Karim Benzema a avut un sezon 2021/2022 impresionant la Real Madrid, culminat cu caștigarea premiului suprem, Balonul de Aur 2022. Atacantul francez a avut cifre de-a dreptul incredibile. Benzema a disputat 46 de partide in stagiunea 2021/2022, in toate competițiile, reușind 44 de goluri și 15 assist-uri.…

- Cristiano Ronaldo va avea un rol special la gala de decernare a Balonului de Aur 2022, unde marele favorit este prietenul sau Karim Benzema. CR7 va fi prezent la gala de la Paris, unde atacantul lui Real Madrid va cuceri in premiera cel mai ravnit trofeu individual din lumea fotbalului. Cristiano Ronaldo…