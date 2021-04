Stiri pe aceeasi tema

- Printul Philip al Marii Britanii, sotul in varsta de 99 de ani al reginei Elisabeta a II-a, a fost transferat luni la un alt spital din centrul Londrei pentru a face investigatii vizand o problema cardiaca preexistenta si pentru a fi tratat de o infectie, informeaza Reuters. Philip, ducele de Edinburgh,…

- Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, va mai ramane cateva zile in spital unde se simte confortabil si raspunde la tratament, a anuntat marti Palatul Buckingham, in timp ce fiul sau, printul Edward, a declarat pentru Sky News ca ducele de Edinburgh se simte "mult mai bine",…

- Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, va mai ramâne câteva zile în spital unde se simte confortabil si raspunde la tratament, a anuntat marti Palatul Buckingham, în timp ce fiul sau, printul Edward, a declarat pentru Sky News ca ducele de Edinburgh…

- Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, va mai ramane cateva zile in spital unde se simte confortabil si raspunde la tratament, a anuntat marti Palatul Buckingham, in timp ce fiul sau, printul Edward, a declarat pentru Sky News ca ducele de Edinburgh se simte "mult mai bine",…

- Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, va mai ramane cateva zile in spital unde se simte confortabil si raspunde la tratament, a anuntat marti Palatul Buckingham, in timp ce fiul sau, printul Edward, a declarat pentru Sky News ca ducele de Edinburgh se simte "mult mai bine",…

- Printul Philip, in varsta de 99 ani, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a petrecut cea de-a saptea noapte in spital dupa ce a fost internat saptamana trecuta ca masura de precautie, informeaza Reuters marti. Philip, duce de Edinburgh, a fost internat saptamana trecuta, marti seara, la…

- Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, este ''OK'', a declarat luni printul William, dupa ce bunicul sau in varsta de 99 de ani a petrecut a sasea noapte in spital, relateaza Reuters. Philip, duce de Edinburgh, a fost internat intr-o clinica din Londra marti…

- Printul Philip, sotul in varsta de 99 de ani al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a fost spitalizat intr-o clinica din Londra marti seara, ca masura de precautie, din cauza unei afectiuni care nu este asociata cu maladia COVID-19, a anuntat miercuri Palatul Buckingham intr-un comunicat,…