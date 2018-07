Stiri pe aceeasi tema

- Important acord economic intre Statele Unite si Europa dupa vizita presedintelui Comisiei Europene la Casa Alba. Donald Trump si Jean-Claude Juncker au decis sa colaboreze pentru a avea zero taxe, zero bariere si zero subventii pentru marfurile industriale non-auto.

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a discutat cu mai mulți lideri ai statelor membre UE, inainte de intrevederea pe care o va avea miercuri cu președintele american Donald Trump, a informat un purtator de cuvant marți, relateaza site-ul Politico.eu, potrivit Mediafax.Printre…

- Jean-Claude Juncker merge pe 25 iulie la Washington pentru a negocia pacea in razboiul comercial dintre Statele Unite și UE. Deși a ramas mai puțin de o saptamana, asupra mesajului pe care il va duce președintele Comisiei Europene plutește o ceața groasa: intre Emmanuel Macron și Angela Merkel sunt…

- UE va analiza posibilitatea de a introduce tarife vamale pentru carbunele, produsele farmaceutice si chimice provenite din SUA, in situatia in care presedintele Donald Trump va impune restrictii pentru automobilele europene, informeaza joi revista germana Wirtschaftswoche citand surse diplomatice. "În…

- Oficialii europeni se gandesc sa poarte discutii cu alte state mari exportatoare de automobile in ideea ajungerii la un acord pentru eliminarea tarifelor vamale si evitarii unui razboi comercial total, informeaza Financial Times care citeaza o serie de diplomati din apropierea acestui dosar.…

- Presedintele american, Donald Trump, a luat pozitie, luni, fata de criza politica din Germania, afirmand ca poporul german se ridica impotriva cancelarului federal Angela Merkel in problema migratiei, informeaza dpa si AFP. "Oamenii din Germania se intorc impotriva conducerii lor, in timp…

- Europa va implementa contramasuri impotriva taxelor suplimentare impuse de SUA la importurile de otel si aluminiu, a declarat cancelarul german Angela Merkel, exprimandu-si regretul privind decizia lui Donald Trump de a nu mai sustine declaratia comuna a membrilor G7, relateaza agentia Reuters.…

- NATO ii ajuta "mai mult" pe europeni decat pe americani, a afirmat vineri Donald Trump, la conferinta de presa organizata in comun cu cancelarul german, Angela Merkel, aflata in vizita la Washington.