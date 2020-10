Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat pe Twitter ca el si Prima Doamna, Melania Trump, au fost testati pozitiv la noul tip de coronavirus, informeaza vineri AFP si Reuters. "In seara aceasta, Prima Doamna si eu insumi am fost testati pozitiv la COVID-19", a anuntat pe Twitter presedintele…

- Liderul american a subliniat ca acordul de a vinde aplicația companiilor Oracle și Walmart este inca preliminar. Președintele american Donald Trump a declarat ca, in problema rețelei sociale TikTok, cel mai important aspect este securitatea, de aceea deconectarea acesteia pe teritoriul țarii nu este…

- Președintele american Donald Trump a raspuns criticilor la adresa sa pentru ca "se ințelege" cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Despre acest lucru a anunțat RIA Novosti. Potrivit lui Trump, lui i se spune adesea ca simpatia sa reciproca cu Putin este teribila. Cu toate acestea, președintele american…

- In acste momente, familia prezidențiala a Americii este in doliu, dupa ce fratele mai mic al președintelui american a fost internat in unitatea de terapie intensiva la un spital din New York, in iunie, iar astazi a fost anunțat decesul acestuia. Fratele președintelui american Donald Trump, Robert Trump,…

- Președintele american Donald Trump a purtat o masca de protecție in public pentru prima data de la inceputul pandemiei, arata BBC. Președintele a fost in vizita la un spital militar, unde s-a intalnit cu soldați raniți și asistenți medicali. „Nu am fost niciodata impotriva maștilor, dar cred ca au un…