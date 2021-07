Discuții aprinse in ședința de marți dupa-amiaza a Consiliului Local Timișoara pe tema publicarii actelor de studii și a domiciliul aleșilor locali și a angajaților care dețin funcții de conducere in primarie. De la „regim totalitar”, „vanatoare de vrajitoare” și pana la „clasa politica veche ipocrita”, consilierii și-au reproșat multe lucruri și chiar au ajuns […] Articolul Reacție nervoasa a primarului Dominic Fritz in ședința Consililui Local Timișoara. De ce a țipat și a batut cu pumnul in masa a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .