- Medicul Voichitia Halmaghi de la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a vorbit in cadrul ședinței Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta despre situația paturilor COVID din cadrul unitații medicale. „Daca imi permiteti, as dori sa intervin si eu un pic. Sunt Voichita Halmaghi si ii tin…

- Directorul interimar al Spitalului Judetean de Urgenta din Craiova, Laurentiu Ivanovici, a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care face apel la cei care au simptome Covid sau un test pozitiv sa nu stea acasa pana starea lor se agraveaza. Acesta semnaleaza ca sectia de terapie intensiva…

- Prefectul judetului Sibiu, Mircea Cretu, face apel la populatie sa isi ia toate masurile de protectie, in conditiile in care la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta sunt ocupate toate cele 12 paturi la ATI.

- Cei care au sanse mai mari de supravietuire sunt lasati mai la urma. Ei obtin loc la ATI abia cand se mai elibereaza un pat. Bolnavii pot astepta chiar si 72 de ore la UPU. "Trebuie sa alegem dintre ei, in momentul in care se creeaza un loc sau doua in Terapie Intensiva, trebuie sa alegem…