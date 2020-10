Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avut o reacție nervoasa la adresa unui jurnalist care a incercat sa ii puna intrebari cu privire la familia sa. Liderul de la Kremlin i-a spus acestuia ca „degeaba behaie” in contextul in care ziaristul a tușit cu subințeles in timpul discuției, relateaza Agerpres.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, s-a declarat ”convins”, luni, ca omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko va putea rezolva criza politica din Belarus, teatrul unei miscari de protest fara precedent dupa realegerea sa contestata la inceputul lui august, relateaza AFP.Putin a evocat o vaga…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a inaugurat joi principala autostrada din peninsula anexata Crimeea si a parcurs una dintre portiunile acesteia, scrie agentia EFE.Liderul de la Kremlin a calatorit pe noua autostrada intr-o automobil prezidential de lux marca Aurus si a descris-o drept ''moderna,…

- Rusia nu trebuie sa intervina militar in Belarus sub pretextul restabilirii controlului in aceasta tara, a scris joi pe Twitter premierul polonez Mateusz Morawiecki, informeaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko i-a cerut sa creeze o forta…