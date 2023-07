Stiri pe aceeasi tema

- Gherorghe Piperea explica de ce ”busola moralitații” nu funcționeaza in cazul proprietarului EVZ.RO și cum acesta a ajuns sa pozeze in patriot, scrie bzi.ro . Iata postarea publicata de avocatul Gheorghe Piperea pe Facebook:” Toata lumea are acum ochii ațintiți catre listarea la bursa a acțiunilor deținute…

- Pe 4 iulie s-a incheiat cea mai mare vanzare de actiuni din istoria Bursei de la Bucuresti, prin scoaterea pe bursa de catre Fondul Proprietatea a unei parti din Hidroelectrica, intr-o tranzactie istorica de circa 8,8 miliarde de lei, care poate duce pi

- Asociația Administratorilor de Fonduri din Romania (AAF) saluta decizia istorica de listare a Hidroelectrica, prin vanzarea unui pachet de acțiuni deținute de Fondul Proprietatea (FP), o oportunitate pentru dezvoltarea accelerata a pieței de capital din Romania, dar și pentru investitorii de retail…

- ”Listarea la Bursa a Hidroelectrica! O noua promisiune indeplinita in Energie, alaturi de multe altele”, a scris, miercuri, pe Facebook, Virgil Popescu. Ministrul Energiei apreciaza ca ”listarea unui pachet minoritar, apartinand Fondului Proprietatea, fara ca statul roman sa-si diminueze cota cu o singura…

- Constestațiile depuse de frații Tate au fost respinse! Cei doi raman in arest la domiciliu, a decis Curtea de Apel București, iar decizia este definitiva. „In baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pet. 1 lit. b) Cod procedura penala cu referire la art. 204 Cod procedura penala, respinge, ca nefondate, contestatiile…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, vineri seara, eliberarea din inchisoare si plasarea in arest la domiciliu a medicului cardiolog Dan Tesloianu de la Spitalul ‘Sf. Spiridon’ din Iasi, acuzat de procurorii Parchetului General ca refolosea stimulatoare cardiace extrase din cadavre si de luare de mita.…