Reacție după rezultatele alegerilor regionale din Germania Prim-ministrul landului Bavaria, Markus Soder, considera ca rezultatele alegerilor de duminica din Bavaria și Hessa șunt un mandat pentru schimbarea politicii federale referitoare la migrație. „Pentru mine, consecinta – si este cel mai important din tot ce tine de rezultatele acestor alegeri – consta in misiunea nationala de a schimba politica migratiei in sensul unui pact impotriva imigratiei necontrolate”, a declarat Soder duminica seara pentru ZDF. Duminica, in scrutinul din Bavaria au fost susținute, in prinipal, formațiunile cu ideologii orientate mai mult spre dreapta (Alternativa pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

