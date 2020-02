REACȚIE după alarma falsă cu bombă: Se pot irosi clipe din viaţa altei persoane aflată în pericol! Poate fi cineva drag ție! Autoritațile reacționeaza dupa apelul fals la 112 in care era anunțata o bomba la un mall din Capitala. Acestea au transmis, joi, printr-un comunicat ca apelurile false intarzie sau impiedica salvarea unor persoane care chiar au nevoie de ajutor și sunt in pericol. ”Poate fi cineva drag ție!”, subliniaza STS, SRI, IGSU, IGPR și IGJR.”8 secunde a durat apelul la 112 prin care un barbat amenința ca a pus o bomba la un mall din București.5 instituții au intrat in alerta.100 de specialiști s-au mobilizat la fața locului.2 ore a durat intervenția echipajelor.Peste 1.000 de persoane au fost evacuate… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

