„Implementarea legii martiale de catre Rusia in teritoriile ocupate ar trebui sa fie considerata doar o pseudolegalizare a jefuirii proprietatii ucrainenilor printr-o alta regrupare", a scris pe Twitter - Mihailo Podoliak.„Acest lucru nu schimba nimic pentru Ucraina" noi continuam eliberarea si dezocuparea teritoriilor noastre", a adaugat consilierul prezidential."Martial law" implementation on the occupied territories by RF should be considered only as a pseudo-legalization of looting of Ukrainians’ property by another "regrouping". This does not change anything for Ukraine: we continue the liberation…