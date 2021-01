Stiri pe aceeasi tema

- 2021 pare sa fie anul ei! De altfel, de ceva vreme face pași inspre asta, iar acum pare ca totul se concretizeaza. Dupa ce s-a zvonit ca iși cauta locuința in Dubai, in interviurile oferite recent afirmand ca ii suna bine o viața in Emirate, Bianca Dragușanu ”s-a lipit” de un bogataș roman. Cunoscut…

- Dupa scandaloasa desparțire de Alex Bodi, Bianca Dragușanu și-a luat o vacanța de lux, in Dubai, loc unde și-a petrecut și noaptea de Revelion. Focoasa blondina s-a fotografiat in tot felul de ipostaze: ba la plaja, ba la piscina, ba in cluburi de fițe, aratand ca este foarte fericita. Nu ne-am fi imaginat…

- Dupa ce Spynews.ro v-a prezentat in exclusivitate prima reacția a lui Gabi Badalau, dupa ce a fost surprins alaturi de Bianca Dragușanu in luxosul Dubai, avem și primele declarații ale blondinei in urma ipostazelor controversate! Iata ce a spus diva despre celebrul afacerist!

- SUPEREXCLUSIVITATE! Gabi Badalau a oferit primele informații pentru Spynews.ro despre relația dintre el și Bianca Dragușanu, dupa ce a fost surprins de paparazzii alaturi de frumoasa blondina in Dubai. Fostul soț al Claudiei Patrașcanu a recunoscut tot!

- Distracția pare sa nu se mai termine pentru Bianca Dragușanu! Frumoasa blondina a intrat in 2021 in forța, ținand-o din petrecere in petrecere. Insa sa nu credeți ca se bucura de aceste momente singura, ci alaturi de... Gabi Badalau! Cei doi au dansat impreuna, in Dubai, pe melodiile cantate de Florin…

- Dupa arestarea fostului soț al Biancai Dragușanu, intr-un dosar stufos de proxenetism, șantaj și trafic de persoane, ies la iveala detalii nebanuite. Cea care l-ar fi denunțat ar fi fost chiar Silvia Salagean, femeia de care s-a desparțit pentru a fi impreuna cu fosta prezentatoare de la Kanal D. CANCAN.RO…

- Mirela Banias a raspuns la cea mai controversata intrebare! Fosta concurenta de la „Insula Iubirii” a hotarat sa dea carțile pe fața și a spus daca este sau nu insarcinata. Iata ce dezvaluiri surprinzatoare a mai facut focoasa bruneta!

- Incepe inca un ”razboi” in showbiz, de data aceasta intre Bianca Dragușanu și celebra Carmen de la Salciua. Fosta prezentatoare TV a pus-o la zid pe cantareața, asta pentru ca s-a fotografiat cu Alexandra Bodi, alias ”Regina TikTok-ului”.