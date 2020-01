Stiri pe aceeasi tema

- Deja Who, unul dintre cele mai promitatoare proiecte indie-electro-pop ale anului 2020, a carui voce este Ana Bancescu, pianista, cantareata de jazz, a cappella, muzica electronica si muzica clasica, lanseaza Kung Fu, o piesa menita sa “imblanzeasca bestia din fiecare ascultator”. Compusa pentru a aduce…

- Dragostea lui Alin Dimitriu pentru muzica a inceput de cand era copil, incepand sa studieze pianul la scoala de la varsta de 6 ani. Mai mult decat atat, interactiunea lui cu muzica nu se limita la pragul scolii; de la aceeasi varsta incepuse sa mearga la concertele si repetitiile tatalui sau de la Teatrul…

- Ziarul Unirea VIDEO. O tanara de 20 de ani din Alba, i-a cucerit pe englezi cu muzica ei. O piesa lansata in urma cu o saptamana are mii de vizualizari pe youtube Alexia Trif, o tanara de doar 20 de ani din Blaj, judetul Alba, i-a cucerit pe englezi cu muzica ei. O piesa pe care a lansat-o in urma cu…

- Dupa piese precum „Din amintiri”, „Ai plecat”, „Mama” și „Noi doi”, Natalia Barbu revine cu o noua melodie cu un videoclip ce se remarca prin peisaje spectaculoase și look-ul diafan, plin de culoare al artistei. Muzica piesei „Totul și nimic” este compusa de catre artista, iar versurile sunt scrise…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat decretul de decorare post mortem a interpretului de muzica usoara Mihai Constantinescu.Astfel, in semn de apreciere pentru importanta cariera artistica dedicata muzicii usoare romanesti, pentru daruirea prin care s a impus ca un model al tinerelor generatii…

- Mihai Constantinescu va fi condus astazi pe ultimul drum. Regretatul interpret de muzica ușoara va fi inmormantat joi, 31 octombrie, la Cimitirul Ghencea Militar. Inmormantarea va avea loc de la ora 14:00. Sicriul cu trupul neinsuflețit al indragitului interpret a fost depus miercuri, la ora 15:00,…

- Compozitorul și interpretul de muzica ușoara Mihai Constantinescu a murit, marți seara, in jurul orei 19:00, la Spitalul de Urgența Floreasca din Capitala, dupa un stop cardio-respirator. Artistul in varsta de 73 de ani era in coma din luna mai a acestui an. Mihai Constantinescu a fost dus la Spitalul…