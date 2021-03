Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 11 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” am putut s-o cunoaștem pe Jasmina Obradov, o tanara in varsta de 28 de ani care a pregatit juraților o rețeta deosebita, cu care a sperat ca va impresiona.

- Catalin Scarlatescu a avut parte de o surpriza de proporții in aceasta ediție de Chefi la cuțite. Finii juratului, Clara și Horia, au gatit pentru cei 2 bucatari, iar preparatul lor l-a dat „pe spate” pe Florin Dumitrescu.

- Gina Pistol a devenit pentru prima oara mama, pe 9 martie, cand a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Colegii de la „Chefi la Cuțite” i-au transmis mesaje emoționante la aflarea veștii și au recunoscut ca sunt nerabdatori sa o cunoasca pe micuța. „Felicitari Gina Pistol și Smiley. Go Girl!’, a…

- Florin Dumitrescu și-a surprins soția intr-o ipostaza extrem de provocatoare, cu care s-a madrit in fața fanilor de pe rețelele de socializare. Juratul de la Chefi la cuțite nu s-a putut abține și și-a prezentat partenera așa cum rar ne este dat sa o vedem.

- Florin Dumitrescu, imagini de colecție din adolescența! Juratul de la ”Chefi la cuțite” a postat pe contul de Instagram ipostaze nemaivazute cu el! Reacția fabuloasa a fanilor de pe rețelele de socializare!

- In sezonul 7 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Ernesto Dosman a fost unul dintre cei mai simpatici concurenți din echipa condusa de Florin Dumitrescu. Ce face concurentul in prezent și ce au descoperit fanii?

- Surpriza pentru fanii lui Florin Dumitrescu, juratul emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1. In noaptea de Revelion, acesta a transmis un mesaj neașteptat prin intermediul unui clip video.

- Loredan Gargalac, in varsta de 50 de ani și singurul Executive Chef roman din Marea Britanie, nu crede in emisiunile culinare difuzate de cateva dintre posturile centrale de televiziune de pe plaiurile noastre mioritice. Cu riscul de a-si supara colegii de breasla, precum Catalin Scarlatescu sau Florin…