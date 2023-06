Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care se pregateste pentru o premiera in viata sa politica, un al doilea tur de scrutin in alegerile prezidentiale, a vorbit intr-un interviu pentru CNN despre relatia speciala pe care o are cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, conform news.ro.Turcia are…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat luni, 3 aprilie, un decret pentru inființarea unui fond special destinat sa-i ajute pe soldații care lupta in Ucraina și pe familiile acestora, scrie The Moscow Times preluand AFP. Rusia ofera rareori o estimare a pierderilor pe care le inregistreaza in „operațiunea…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a angajat sa acorde prioritate cooperarii cu statele africane, intr-un discurs pe care l-a sustinut la Conferinta Parlamentara Internationala Rusia-Africa, luni, la Moscova, relateaza AFP. Liderul de la Kremlin a anuntat ca va acorda "prioritate" relatiilor cu tarile…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat luni, in timpul unei intrevederi cu omologul sau chinez Xi Jinping la Moscova, ca este pregatit sa discute despre planul de pace propus de Beijing pentru solutionarea conflictului din Ucraina.

- Xi Jinping a fost primit de Putin la Kremlin ACTUALIZARE 16:30 Președintele chinez Xi Jinping a fost primit de Vladimir Putin la Kremlin. In declarațiile la Kremlin, Putin i-a spus lui Xi ca a salutat propunerea Beijingului de a pune capat „crizei acute” din Ucraina și ca a privit planul propus de…

- Un mandat de arestare a fost emis pe numele lui Vladimir Putin. Decizia a fost luata ieri de Curtea Penala Internationala. Astfel, Vladimir Putin este oficial suspectat de crime de razboi comise in Ucraina si deportarea copiilor si adultilor din țara cotropita de Rusia.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski saluta vineri seara o decizie "istorica" a Curtii Penale Internationale (CPI), care a anuntat ca a emis un mandat de arestare pe numele omologului sau rus Vladimir Putin, relateaza AFP. Liderul de la Kremlin este acuzat de faptul ca este responsabil de "crima…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut marti, 14 martie, ca miza campaniei militare din Ucraina o reprezinta "insasi existenta Rusiei ca stat", informeaza Agerpres preluand agențiile de știri EFE și Reuters. Liderul de la Kremlin a mai afirmat ca economia rusa a facut fata sanctiunilor occidentale…