Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban le-a transmis, miercuri, investitorilor austrieci ca se pot baza pe un parteneriat cu Guvernul Romaniei pentru dezvoltarea unui mediu de afaceri prietenos in care autoritatile statului sa vina in sprijinul unui mediu de afaceri benefic pentru ambele parti. Prezent…

- Programul premierului Ludovic Orban de miercuri, 9 septembrie, transmis de Biroul de presa al Guvernului: * Intalnire cu reprezentantii Blocului National Sindical; participa ministrii Muncii, Violeta Alexandru, Transporturilor, Lucian Bode, si Economiei, Virgil Popescu (9,00 - Palatul Victoria) (oportunitati…

- Simona Halep a decis sa nu participe la editia din acest an a US Open, din cauza riscurilor provocate de pandemia de coronavirus. Sportiva de pe locul 2 mondial a ales sa ramana in Romania si sa se antreneze pe zgura pentru finalul de sezon. In care a ales sa participe la turneul de categorie […] The…

- La 33 de ani, Mario Camora, capitanul lui CFR Cluj, a primit cetațenia romana in urma unei Hotarari de Guvern. Asta inseamna ca acesta ar putea fi convocat in Naționala lui Mirel Radoi, el nefiind niciodata convocat la selecționata lusitana.Dupa noua ani petrecuți in Romania, la CFR Cluj, Maria Camora…

- Reactia liderului social-democrat vine in contextul in care premierul Ludovic Orban a afirmat ca va sesiza CCR in cazul in care PSD va abroga in Parlament articolul din ordonanta ce face referire la cresterea punctului de pensie cu 14 la suta. "Ii reamintesc domnului Orban ca drepturile si…

- Este, fara doar și poate, una din cele mai frumoase prezentatoare TV din Romania. A parasit in urma cu doi ani de zile peisajul media, alegand sa se concentreze exclusiv pe cariera de scriitor, insa, acum, a revenit asupra deciziei. Laura Nureldin, cunoscuta publicului pentru jurnalele de la Antena…

- Senatorul PSD Daniel Zamfir continua seria atacurilor la adresa ministrului Finantelor Florin Citu. Reactia dura de astazi vine dupa ce Romania are al doilea cel mai mic pachet de masuri anticriza din regiunea noastra, cam 4,8% din PIB, conform unei prezentari a economistului-sef pentru Europa Centrala…

- Patriarhia Romana a primit cu bucurie decizia intens așteptata și integral justificata a autoritaților.Premierul Ludovic Orban a anunțat astazi, 16 iunie, ca slujbele religioare cu participarea credincioșilor vor putea fi savarșite din nou in interiorul bisericilor din Romania,