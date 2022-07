Stiri pe aceeasi tema

- Eduard Novak, ministrul Sportului, a fost prezent la victoria lui Sepsi cu Olipija Ljubljana, scor 3-1, din turul doi preliminar al Conference League. Novak a vorbit despre legea care cere ca 40% dintre sportivii de pe teren sa fie romani. Regula a fost introdusa in Monitorul Oficial, aceasta inca nu…

- Sorana Cirstea, ocupanta a locului 32 WTA și cap de serie numarul 26, s-a calificat in turul 2 la Wimbledon dupa ce a trecut de Aleksandra Krunic (107 WTA) in minimum de seturi cu scorul de 7-6 (5), 7-6 (1). A fost un meci extrem de disputat și, chiar daca in anumite momente parea ca victoria se indreapta…

- Peste 90% din ucraineni cred in victoria țarii lor impotriva Federației Ruse. Foarte puțini doresc sa iși paraseasca locuințele Peste 90% din ucraineni cred in victoria țarii lor impotriva Federației Ruse. Foarte puțini doresc sa iși paraseasca locuințele Majoritatea covarșitoare a ucrainenilor este…

- „Vreau ca FC Voluntari sa piarda Cupa! La ce mizerii au facut, Dumnezeu n-are cum sa-i lase sa ia Cupa”, s-a infuriat Gigi Becali in ajunul finalei dintre Voluntari și Sepsi Sf. Gheorghe. Suparat pe Voluntari deoarece, aliniind garnitura standard, a terminat la egalitate cu FCSB și a impins titlul…

- Toni Petrea (47 ani), antrenorul celor de la FCSB, a prefațat intalnirea FC Voluntari - FCSB, meci care conteaza pentru runda #9 din play-off-ul Ligii 1 și care se va juca sambata, 14 mai, de la ora 21:00. Tehnicianul este conștient de importanța pe care o are meciul cu ilfovenii, victoria fiind singurul…

- Universitatea Craiova s-a impus la limita, scor 1-0, in fața formației FC Voluntari și continua sa spere la primele doua locuri din Liga 1. La finalul intalnirii, antrenorul Științei , Laurențiu Reghecampf, s-a declarat foarte mulțumit de rezultatul obținut. El a punctat ca se bucura ca echipa sa a…

- CS Universitatea Craiova va disputa urmatoarele doua meciuri din play-off in fața propriilor fani, Voluntari și FCSB fiind adversarele trupei lui Reghceampf. Oltenii, cu moralul ridicat dupa victoria de la Argeș, scor 4-0, au pus in vanzare biletele pentru „dubla” de la inceputul lunii mai, iar fanii…

- CFR Cluj a tremurat serios pentru victoria cu FC Voluntari. Echipa lui Dan Petrescu s-a impus cu 1-0 pe stadionul „Anghel Iordanescu”, duminica, in etapa a șasea din play-off-ului Ligii 1 la fotbal.