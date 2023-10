Kylian Mbappe (24 de ani), locul 3 in clasamentul pentru Balonul de Aur 2023, l-a felicitat pe caștigatorul trofeului, Lionel Messi, pe care l-a avut coleg la PSG. Prezent seara trecuta la gala din Paris in care France Football a desemnat cel mai nou Balon de Aur, Kylian Mbappe a trebuit sa se mulțumeasca cu locul 3 in top, in urma lui Lionel Messi și Erling Haaland. Kylian Mbappe: „Felicitari, Leo. ...