Ucraina și-a pierdut suveranitatea și este controlata direct din Statele Unite, acuza Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin susține ca Ucraina este folosita ca „berbec" impotriva Rusiei.

Liderul cecen Ramzan Kadirov amenința Ucraina și spune ca in cazul in care un singur obuz vine spre orașele din Rusia, atunci orașele ucrainene trebuie șterse de pe fața pamantului.

Liderul cecenilor, Ramzan Kadirov, se declara mulțumit de bombardamentele rusești de la Kiev. Mai mult, Kadirov e de parere ca abia acum operațiunea speciala din Ucraina, așa cum au denumit rușii razboiul, merge ca la carte.

Liderul autoritarist al Republicii ruse cecene Ramzan Kadirov anunta miercuri ca a fost promovat la gradul de general-colonel de catre presedintele rus Vladimir Putin, in timp ce fortele ruse sufera infrangeri in Ucraina, relateaza AFP, potrivit news.ro.

Liderul cecen Ramzan Kadirov, un apropiat al lui Vladimir Putin, anunta luni ca isi trimite cei trei fii adolescenti sa lupte in Razboiul rus din Ucraina, la doar cateva ore dupa ce a criticat comandamentul militar rus si a indemnat la folosirea armamentului nuclear in acest razboi, relateaza AFP.

Ramzan Kadirov, liderul regiunii Cecenia din Rusia, a declarat sambata ca Moscova ar trebui sa ia in considerare utilizarea unei arme nucleare tactice in Ucraina, pe fondul unor noi esecuri pe campul de lupta, anunța rador.ro.

Liderul Republicii Cecene, Ramzan Kadirov, a propus mobilizarea a jumatate dintre efectivele fortelor de interne ruse si de securitate pentru a participa la operațiunea militara speciala in Ucraina, care, in opinia sa, ar fi suficiente pentru a ''distruge orice armata occidentala'', anunța rador.ro.

Liderul cecen Ramzan Kadirov critica dur strategia militara a presedintelui rus Vladimir Putin, care pare sa fie tot mai izolat, in contextul in care armata ucraineana anunta inaintari semnificative in estul Ucrainei, unde a recucerit de la rusi mai multe localitati, inclusiv Izium, relateaza The