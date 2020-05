Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii anunta obligativitatea triajului epidemiologic in cadrul institutiilor sau autoritatilor publice, operatorilor economici si profesionistilor.Ministerul Sanatatii precizeaza ca, in conformitate cu prevederile Ordinului privind instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie,…

- Israelul a suspendat temporar marti cerinta de a purta masti in public, ca raspuns la un val de caldura ce a cuprins tara, informeaza dpa. Cerinta de a purta masti va fi relaxata pana cel putin vineri, a precizat Ministerul Sanatatii. Elevii nu mai sunt obligati sa poarte mastile in timp ce se afla…

- Reprezentanții Ministerului Educației și Cercetarii impreuna cu Ministerul Sanatații au emis un ordin comun, care stabilește masuri pentru unitațile/instituțiile de invațamant, instituțiile publice, pentru toate structurile aflate in subordonarea MEC. Masuri pentru organizarea activitații in actualul…