Reacția Kievului la planul de pace în 12 puncte prezentat de China: „Poziţia Ucrainei este cunoscută" Mihailo Podoliak, un consilier politic de rang inalt al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a transmis vineri, 24 februarie, ca orice plan de incheiere a razboiului cu Rusia trebuie sa includa retragerea trupelor ruse in afara frontierelor Ucrainei din 1991, informeaza agenția de presa Reuters , preluata de Agerpres . Consilierul a scris, intr-un mesaj publicat pe Twitter, ca „orice «plan de pace» doar cu un armistitiu si deci cu o noua linie de demarcatie si continuarea ocuparii teritoriului ucrainean nu are legatura cu pacea, ci cu inghetarea razboiului, infrangerea Ucrainei si urmatoarele…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a reactionat rezervat vineri la o propunere chineza de incetare a focului in Ucraina, spunand ca Beijingul nu are prea multa credibilitate ca mediator, noteaza Reuters. „China nu are prea multa credibilitate pentru ca ei nu au fost in stare sa condamne invazia…

- NATO a facut apel la Rusia sa-si indeplineasca obligatiile din cadrul tratatului START de reducere a armamentului nuclear, conform unui comunicat difuzat vineri, potrivit DPA și Agerpres . ”Luam act cu ingrijorare de faptul ca Rusia nu si-a respectat obligatiile legale, inclusiv cu privire la inspectii,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți, 10 ianuarie, ca Rusia mobilizeaza mai multe trupe pentru razboiul din Ucraina. In cadrul unei conferințe de presa cu liderii UE, Ursula von der Leyen și Charles Michel, dupa semnarea unei declarații comune privind cooperarea UE-NATO, Stoltenberg…

- Peste 4.500 de atacuri cibernetice rusesti impotriva Ucrainei, lansate de la inceputul anului, au fost neutralizate de serviciile de securitate cibernetica ale țarii, a anunțat luni un oficial ucrainean, potrivit agenției AFP, preluata de Agerpres . Ilia Vitiuk, seful departamentului de securitate cibernetica…

- Statul a fost proclamat pe 7 noiembrie 1917. Pe 10 iulie 1918 a fost adoptata Constituția sovietica. A devenit parte componenta a Uniunii Sovietice in 1922, actul politic fiind oficializat prin Constituția sovietica din 1924. Pentru perioada 1917 – 1922 se folosește de cele mai multe ori termenul de…

- Acordul trebuie inca aprobat de toate guvernele UE intr-o procedura scrisa pana vineri. Tarile UE s-au certat zile intregi pe marginea detaliilor, Polonia facand eforturi pentru ca plafonul sa fie cat mai scazut posibil, pentru a reduce veniturile Rusiei din vanzarea combustibilului fosili. Propunerea…