In motivarea necesitatii acestei OUG se invoca urmatoarele argumente: necesitatea sprijinirii educatiei, a cresterii calitatii sistemului de invatamant, a asigurarii derularii in conditii normale a procesului de invatamant; decizia CCR in cazul legii de adoptare a OUG privind Editura Didactica, faptul ca in prezent nu exista un cadru legislativ care sa prevada modalitatea de reorganizare a regiilor autonome; faptul ca neadoptarea prin Ordonanta de Urgenta a unor masuri imediate genereaza mari impedimente de ordin legislativ in reorganizarea regiilor autonome, neexistand in prezent un cadru…