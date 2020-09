Reacția Gabrielei Firea după ambuteiajele de pe recent inauguratul pod Ciurel Speriata de reacțiile adverse dupa aglomerația de pe recent inauguratul pod Ciurel, Gabriela Firea a ieșit la rampa cu o serie de declarații susținute, cum altfel, decat pe pagina sa de Facebook. „Voi spune adevarul gol goluț despre podul Ciurel”, a spus edilul la inceputul clipului postat cu cateva minute in urma. Fara a parea a ințelege ca un pod care nu duce nicaieri are darul de a crea ambuteiaje in loc sa le elimine, Gabriela Firea a ținut sa menționeze ca ideea proiectului s-a nascut acum 14 ani și ca lucrarile au durat 10 ani. Surprinzator, ea considera ca deschiderea circulației pe un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

