- Farmacistul reținut de procurori joi vindea comprimatele de fentanil și oxicodona care ar fi trebuit distruse de firma la care lucra. El avea sarcina de a se ocupa cu centralizarea medicamentelor care urmau sa fie distruse, insa le vindea, potrivit referatului procurilor consultat de G4Media.ro. Este…

- Peste 10.000 de comprimate ce conțin ca substanța activa Fentanil, aproximativ 700 comprimate Oxycodona, 1200 de fiole de morfina, 380 plasturi ce conțin ca substanța activa Fentanil și comprimate de codeina toate acestea au fost furate de un farmacist din București, care le vindea ulterior pe piața…

