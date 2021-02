Stiri pe aceeasi tema

- In urma ofertei generoase facute de Gabi Badalau catre Claudia Patrașcanu și cei doi copii ai lor, artista a refuzat categoric ajutorul financiar din partea milionarului. Cantareața a oferit declarații in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Bianca Dragușanu a recunoscut in direct, la Xtra Night Show, ca ii este frica de Alex Bodi! Focoasa blondina a susținut in cadrul emisiunii ca intre ei doi ar fi existat mai multe episoade de violența, motiv pentru care diva se teme de posibilitatea ca afaceristul sa intre peste ea in casa. Detalii…

- Biancai Dragușanu nu ii este frica de pandemie. Blondina s-a distrat de pomina, pe muzica manelistului Adi Minune. Bianca Dragușanu, distracție de pomina Bianca Dragușanu nu lipsește deloc din peisajul monden. Blondina este mereu prezenta pe conturile sale de socializare, unde impartașeste cu admiratorii…

- Dupa anunțul casatorieri dintre Bianca Dragușanu și Gabi Badalau, Claudia Patrascanu a luat razna. Claudia a inceput sa i dea Biancai zeci de mesaje, care mai de care, mai dure și pline de acuzații. Bianca Dragușanu asaltata de fosta soție a lui Badalau Deși in al noualea cer, dupa cererea in casatorie,…

- Claudia Patrașcanu a facut dezvaluiri-bomba! Cantareața a spus ca a fost terorizata de soacra ei. Mama lui Gabi Badalau, noul iubit al Biancai Dragușanu, i-ar fi facut zile fripte. Iata ce putea sa ii faca dupa ce ea se intorcea de la concerte. Claudia Patrașcanu, declarații-bomba Claudia Patrașcanu…

- In vara anului 2019, solista Claudia Patrașcanu iși anunța online separarea de partenerul de viața, Gabi Badalau. In prezent, fostul cuplu lupta pentru obținerea custodiei fiilor lor. Fosta pereche are impreuna doi fii, Gabriel și Nicolas. De sarbatori, Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au aflat impreuna…

- Viața amoroasa a Biancai Dragușanu a fost in centrul atenției in ultima perioada, iar acum, blondina vine cu o serie de declarații și dezvaluie ce se intampla in sufletul ei, dar și ce planuri are pentru sarbatori. Bianca Dragușanu e mai hotarata ca niciodata sa faca ordine in viața ei amoroasa. Blondina…

- Noi detalii șocante ies la iveala in cel mai controversat dosar de prostituție al ultimilor ani, care il are in prim plan pe fostul soț al Biancai Dragușanu. Alex Bodi, șeful unei rețele de prostituție și proxenetism Au trecut doua saptamani de cand procurorii DIICOT au decis arestarea lui Alex Bodi…