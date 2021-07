Stiri pe aceeasi tema

- Dupa atacurile facute la adresa ei de Claudia Patrașcanu, Bianca Dragușanu rabufnește și face acuzații grave. Reacția vedetei, in exclusivitate pentru SpyNews.ro, dupa ce inca soția lui Gabi Badalau a afirmat ca aceasta este ”un pericol pentru toți copiii” și i-a interzis sa se apropie ce copiii ei.

- Dupa ce Claudia Patrașcanu a spus ca este ”Penta Oxid de Clei”, Bianca Dragușanu i-a declarat oficial razboi. Fara sa stea prea mult pe ganduri, iubita lui Gabi Badalau i-a transmis un mesaj extrem de dur artistei, direct pe contul sau de Instagram. Scandalul dintre cele doua a atins cote maxime și…

- In cadrul interviului pe care l-a oferit in exclusivitate pentru Antena Stars, Claudia Patrașcanu a vorbit deschis despre motivul pentru care Gabi Badalau nu vrea sa-i dea divorțul. Mai are sau nu sentimente fiul de milionar pentru mama copiilor sai? Ce spune artista despre relația afaceristului cu…

- Rasturnare de situație in triunghiul Patrașcanu-Badalau-Dragușanu! Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au ajuns din nou astazi in fața instanței, pentru a decide custodia copiilor lor. In cadrul interviului oferit pentru Xtra Night Show, de la Antena Stars, artista a facut dezvaluiri incendiare despre…

- Claudia Patrașcanu nu vrea sa mai absolut deloc de Gabi Badalau și ii cere acestuia sa ii acorde cat mai repede divorțul, mai ales ca acum și-ar planui nunta cu Bianca Dragușanu. Artista a transmis un mesaj dur referitor la tatal copiilor ei, susținand ca din acest moment nu va mai vorbi niciodata despre…

- Ion Dichiseanu (87 de ani) este internat in Spitalul Clinic de Urgența Floreasca de la inceputul lunii februarie. Recent, fiica lui, Ioana, a oferit noi detalii despre echipa care-i ingrijește acum tatal. Intreaga lor familie s-a vaccinat anti-COVID-19. Fiica lui Ion Dichiseanu, Ioana, a vorbit despre…

- Gabi Badalau a rabufnit, dupa ce Claudia Patrașcanu l-a contrazis cum ca ar fi jignit-o, de fapt, pe Bianca Dragușanu. Omul de afaceri, reacție dura la adresa mamei copiilor sai, in direct la Antena Stars. Fiul de milionar iși dorește ca artista sa-l lase cat mai repede in pace și sa-și traiasca viața…