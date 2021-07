Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, Alex Velea a cerut-o in casatorie pe Antonia. Astazi, cantareața face declarații despre momentul emoționant pe care l-a trait. Vorbește pentru prima oara și despre nunta cu barbatul pe care il iubește de opt ani de zile. „Suntem extrem de fericita ca a sosit acest moment, sunt inca șocata, inca…

- E oficial! Alex Velea(37 de ani) a cerut-o, in sfarșit, pe frumoasa Antonia (32 de ani) de soție! Cererea in casatorie s-a lasat cu declarații de iubire din partea lui Alex Velea și lacrimi din partea Antoniei. Solistul i-a oferit și inelul Antoniei, potrivit click.ro. Dupa 9 de ani relație, Alex Velea…

- Smiley a avut o prima reacție dupa ce Alex Velea a anunțat pe rețelele de socializare ca a cerut-o de soție pe Antonia dupa opt ani de relație. Artistul a avut un mesaj pentru cei doi.Astazi, de dimineața, Alex Velea a cerut-o in casatorie pe Antonia. Cantareața nu a stat mult pe ganduri și a acceptat.…

- Alex Vleea și Antonia sunt tot mai aproape de pasul cel mare, acela de a merge impreuna spre altar. Artistul a facut public faptul ca a cerut-o in casatorie pe frumoas alui iubita și amma celor doi copii ai sai, iar raspunsul afirmativ nu a intarizat nicio secunda din partea Antoniei.

- Fiica Antoniei, Maya, a crescut și a devenit o adevarata domnișoara. Cantareața noastra are cu siguranța de ce sa fie mandra. Fiica Antoniei, transformare uimitoare. Imaginea cu care a artista a topit inimile tuturor Pe langa cei doi baieți minunați pe care ii are alaturi de Alex Velea, Antonia se mandrește…

- Antonia a atras atenția astazi cu un mesaj postat pe rețelele de socializare. Face referire la cei trei copii ai ei, dar in special la Maya. Fiica artistei locuiește in Italia alaturi de tatal ei, de Vincenzo Castellano. Cantareața in varsta de 32 de ani ii duce dorul fiicei Maya. In urma unui proces…

- Alex Velea a fost casatorit cu Ana. O bruneta superba cu care a avut o relație frumoasa. Cei doi au divorțat la scurt timp dupa ce s-au casatorit. Ana, fosta soție a lui Alex Velea, este de negasit Ana a disparut din peisajul monden dupa ce s-a desparțit de Alex Velea. Chiar și in timpul […] The post…