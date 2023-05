Reabilitarea diftongului? (VII) Foneticianul Mihai Eminescu (4) Cum am putea delimita vocea traducatorului de a celui tradus? E o operatie dificila, pentru ca stilurile sunt aproape identice, la care s-ar adauga entuziasmul juvenil al traducatorului (Eminescu a inceput munca la 18 ani si a incheiat-o in 1872), gata probabil sa aseze in scris o meditatie, o indoiala, […] Articolul Reabilitarea diftongului? (VII) apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

