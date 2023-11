Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 7-8 noiembrie, se desfașoara ediția a VI-a a Romanian International Gas Conference (RIGC), organizata de Federația Patronala Petrol și Gaze (FPPG), sub patronajul Ministerului Energiei, avand tema Redesigning Security of Supply. The Potential of Emerging Technologies for a Sustainable Energy…

- Ungurii nu au renunțat la ideea de a cumpara gazele pe care OMV Petrom și Romgaz la vor extrage incepand cu anul 2027 din uriașul zacamant Neptun Deep din partea romaneasca a Marii Negre. Ministrul roman al Energiei, Sebastrian Burduja, a aratat ca pana atunci Romania trebuie sa-și dezvolte industria,…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a semnat transmiterea in avizare interministeriala a proiectului de lege privind masurile necesare pentru exploatarea energiei eoliene offshore, in actuala varianta a proiectului Guvernul urmand sa aprobe, cel tarziu la finalul lunii iunie 2025, perimetrele eoliene…

- ”In perioada 17 iulie – 1 septembrie 2023, a fost supus consultarii publice, iar pe data de 28 august 2023 a fost organizata o dezbatere publica. Punctele de vedere si observatiile transmise Ministerului Energiei de catre institutii publice, mediul privat si societatea civila au fost luate in calcul…

- Tribunalul de la Centrul Internațional de Reglementare a Disputelor privind Investițiile, de pe langa Banca Mondiala, unde este arbitrat litigiul dintre Gabriel Resources, compania-mama a Roșia Montana Gold Corporation (RMGC), dezvoltatorul proiectului minier aurifer blocat de la Roșia Montana, și statul…

- Romania va avea nevoie, la nivelul anilor 2027-2028, de 4-5 miliarde metri cubi de gaze in plus fata de productia din Marea Neagra, gaze care vor veni din import si din terminalele de LNG din Marea Nragra, a declarat, luni, directorul general al Transgaz, Ion Sterian."Eu va spun, undeva in 4-5 ani…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, crede ca Romania ar putea deveni, in 2027, principalul furnizor de gaze naturale din Europa. Acest lucru s-ar putea face prin exploatarile din Proiectul Neptun Deep. „Potențialul acolo este colosal pentru Romania. Inseamna minimum 100 de miliarde de normal metri…