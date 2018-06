Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, vineri, cod galben de ploi și vijelii pentru aproape toata țara, unde vor fi inregistrate averse torențiale, descarcari electrice, dar și grindina, avertizarea fiind valabila pana la ora 23:00. Agenția Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, pentru ziua de vineri, cod galben de…

- Vreme nebuna, in acest sfarșit de saptamana, in vestul țarii. Dupa temperaturile de ieri, care au ajuns și la peste 32 de grade Celsius la Timișoara, in aceasta dimineața s-au intors ploile. De altfel, meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de vreme rea. Pana la ora 09.30, se vor semnala,…

- Muncitorii au distrus pilonul unui pod aflat in reabilitate in Timiș, iar acum lucrarea trebuie realizata aproape de la zero. Podul dintre localitațile Boldur și Ohaba Forgaci este reparat de o firma care acum cere mai mult bani autoritaților. Edilul localitații Boldur spune ca este vina constructorului…

- Un nou protest fața de Guvernul PSD are loc, in aceasta seara, in centrul Timișoarei. Aproximativ 500 de persoane au anunțat pe Facebook ca vor participa la evenimentul “Vrem Europa, nu dictatura”, care are loc simultan in mai multe orașe din țara. “De la preluarea guvernarii, coaliția PSD-ALDE nu și-a…

- Filosoful Mihai Șora se numara printre protestatarii care s-au adunat in fața Guvernului, in aceasta seara . “Vom lupta pana cand vom birui”, este mesajul transmis de filosoful in varsta de 101 de ani. Filosoful Mihai Șora a anunțat inca dinainte de inceperea protestului ca va fi prezent la manifestația…

- O femeie de serviciu a Filarmonicii Banatul din Timisoara a fost filmata joi dimineata spaland, pe interior, masina directorului institutiei, Ioan Garboni. Directorul a declarat ca inregistrarea este facuta de colegii sai cu care este in conflict, femeia fiind in pauza cand a spalat masina.

