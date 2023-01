Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Tatatrușanu (36 de ani) a jucat 8 meciuri in actuala stagiune de Serie A pentru AC Milan, campioana in exercițiu a Italiei, cu unul mai mult decat francezul Mike Maignan (27 de ani). Romanul a profitat de accidentarea suferita de portarul din Hexagon și a revenit intre buturile „diavolului…

- Dennis Politic (22 de ani) a reușit sa impresioneze in prima zi a anului 2023. Fotbalistul care este in proprietatea italienilor de la Cremonese, insa este imprumutat pana la finalul sezonului la Port Vale, in liga a treia engleza, a marcat in prima partida din 2023.

- Razvan Marin (26 de ani, mijlocaș central) ar urma sa ajunga in scurt timp la Sampdoria, locul 19 din Serie A. Imprumutat de Cagliari la Empoli pana la finalul sezonului, Marin nu va incheia campionatul la Empoli, conform italienilor de la calciomercato.com. ...

- Napoli - Empoli, meci contand pentru etapa a 14-a din campionatul Italiei, este programat, marti, 8 noiembrie, de la ora 19:30, pe „San Paolo”, si va fi transmis in direct de Digi Sport 3, Prima Sport 2 si Orange Sport 2.

Empoli, echipa mijlocasului roman Razvan Marin, a invins la limita pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formatia Sassuolo, sambata, intr-o partida din etapa a 13-a a campionatului de fotbal al Italiei.

- Internationalul roman Razvan Marin, de la Empoli, a fost inclus de site-ul TuttoMercatoWeb printre cei mai slabi jucatori din actuala editie a campionatului Italiei, pe baza mediei notelor primite. Dupa 12 etape din acest campionat, Razvan Marin, cu o medie a notelor de 5,60, este pe locul 11 pe o lista…

Juventus Torino a castigat vineri seara cu scorul de 4-0 partida de pe teren propriu cu Empoli, la care Razvan Marin a fost integralist, din prologul etapei a 11-a din Serie A, potrivit Agerpres.

