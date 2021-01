Stiri pe aceeasi tema

- Romanii nu trebuie sa-si faca sperante pentru ca liberalii nu vor respecta decizia Curtii Constitutionale a Romaniei potrivit careia decizia de majorare a pensiilor cu 40% este constitutionala, a declarat, miercuri, senatorul PSD Neamt, Razvan Cuc. Parlamentarul a subliniat faptul ca presedintele…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a constatat, in ceea ce priveste impozitarea pensiilor de servicu ale magistratilor, ca “legiuitorul si-a depasit marja de apreciere in procesul de legiferare”, informeaza AGERPRES . Judecatorii constitutionali au publicat, joi, motivarea deciziei prin care au admis…

- USR PLUS solicita judecatorilor CCR o decizie de urgenta asupra proiectului privind impozitarea pensiilor speciale, subliniind ca, in ultimele sase luni, in plina pandemie, de la bugetul de stat a fost alocata o suma de circa 3 miliarde de lei pentru aceste pensii. "17 iunie 2020. Data…

- Uniunea Salvati Romania atrage atentia ca membrii CCR au amanat pentru a treia oara luarea unei decizii legate de legea privind noul sistem de impozitare a pensiilor de serviciu si ca, in acest timp, peste 3 miliarde de lei "s-au dus, in plina pandemie", catre pensiile speciale. "Pensiile speciale…

- Renate Weber a explicat ca a atacat la Curte supraimpozitarea pensiilor speciale pentru ca e de parere ca beneficiarii acestora ar fi astfel discriminați. ”Este vorba de o impozitare, chiar daca legea vorbește de o taxare. In realitate suntem in fața unui impozit, ba mai mult, a unei duble…

- Tototdata, sursa citata vorbeste si despre faptul ca PNL ar dori si eliminarea pensiilor speciale. Astfel, dupa ce noul Guvern ar fi investit, iar Parlamentul va intra in functie, legea Pensiilor va fi din nou modificata. Liberalii nu si-ar permite nici macar o crestere la jumatate a veniturilor…