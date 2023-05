Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Catalin Drula, a declarat vineri ca amanarea rotativei premierilor este inca o dovada a esecului acestei guvernari, iar liderii coalitiei „sunt niste conducatori complet rupti de realitate”. „Am ascultat stupefiat declaratiile lui Ciuca si Ciolacu. Sunt niste conducatori complet rupti…

- Cele mai mari scumpiri din ultimii 20 de ani, greva generala in Educație și alte proteste in pregatire, ratarea aderarii la spațiul Schengen, PNRR intarziat și pensii speciale intacte. Acestea sunt cateva dintre „realizarile” Guvernului Ciuca. Catalin Drula, președintele USR, a prezentat, joi, o noua…

- Presedintele USR, Catalin Drula, a anuntat joi lansarea "Cartii negre a guvernarii PSD-PNL", apreciind ca premierul Nicolae Ciuca, a avut, probabil, "cel mai dezastruos mandat" de prim-ministru dupa Revolutie.

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a declarat miercuri, la Vila Florica, unde a avut loc aniversarea formatiunii, ca PNL are vocatia sa fie in prima linie a guvernarii bune, durabile pentru Romania si o dovedeste toata istoria de pana acum. Doresc sa va asigur ca vom face totul, inclusiv in aceste zile,…

- Președintele PNL Arad, Gheorghe Falca, a inceput conferința de presa cu un mesaj de mulțumire pentru Batalion Mixt Romano-Ungar pentru distincția primita cu ocazia a... The post Gheorghe Falca a prezentat „Manualul Alesului Local” (P) appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat luni, la Antena 3, ca in ședința conducerii centrale a partidului liderul formațiunii Marcel Ciolacu a prezentat un „studiu” despre alegerile anticipate.„Eu am inteles din studiul prezentat de dl Ciolacu ca ar fi destui parlamentari ca acest lucru…

- Presedintele USR, Catalin Drula, afirma sambata, la Liga alesilor locali ai USR, ca Romania este o tara care are doua clase si doua realitati: realitatea „specialilor” si cea a „oamenilor care muncesc”, liderul USR sustinand ca Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca „muncesc pentru speciali”. „Lansez astazi…

- Președintele USR, Catalin Drula, face un apel catre Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca pentru a vota in Parlament legile care interzic complet publicitatea la jocuri de noroc și amplasarea pacanelelor langa școli. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…