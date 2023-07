Razii rutiere în Prahova; amenzi de aproximativ 130.000 de lei In perioada 14-16 iulie a.c., polițiștii din cadrul IPJ Prahova au desfașurat 15 acțiuni cu efective marite in municipiile Ploiești și Campina, pe drumurile naționale din județ, in orașele Baicoi, Boldești-Scaeni, Slanic, dar și in localitațile Targșoru Vechi și Puchenii Mari. Potrivit unui comunicat al IPJ Prahova, „acțiunile au vizat verificarea starii tehnice a autovehiculelor și depistarea conducatorilor auto aflați sub influența bauturilor alcoolice sau a substanțelor interzise, dar și combatarea fenomenelor cu impact stradal. (…) In cadrul acțiunilor, polițiștii au constatat 8 infracțiuni… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- F.T. Polițiștii rutieri prahoveni au derulat șase acțiuni pe drumurile naționale din județ, precum și in Ploiești și Campina, Paulești, Valea Calugareasca și Balțești, pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere și asigurarea unui climat de ordine și siguranța…

- „Va aducem la cunoștința ca ieri, 11 iulie 2023, cele 6 echipe mixte au verificat 16 centre rezidențiale, cu un total de 386 de beneficiari, gestionate de 4 furnizori in localitațile Ariceștii Rahtivani, Ploiești, Campina, Filipeștii de Targ, Secaria, Targșoru Vechi, Calinești și Nedelea. In urma verificarilor,…

- *12 medii și 155 de note maxime * In premiera, media obținuta in gimnaziu a fost eliminata din formula mediei pentru admiterea la liceu Luiza Radulescu Pintilie Ministerul Educației a publicat , in urma cu cateva ore, rezultatele obținute de absolvenții de gimnaziu care au susținut examenul de …

- V. S. Primul dintr-un lung șir de șoferi depistați bauți la volan a fost chiar de la prima ora a dimineții de luni. In jurul orei 07.00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați ca pe DN1A, in comuna Lipanești, a avut loc un accident in care au fost implicate trei autoturisme. ”Din…

- Rezultatele definitive ale ultimului recensamant confirma si cat de imbatranita este populatia N. Dumitrescu Daca era nevoie de o noua confirmare care sa arate cat de mult a scazut numarul prahovenilor, aceasta a venit odata cu rezultatele definitive ale recensamantului care a fost organizat anul trecut,…

- Ieri, 7 iunie a.c., polițiștii prahoveni au organizat și desfașurat acțiuni rutiere, in mai multe zone din județ, pe tot parcursul zilei. Astfel, polițiștii Serviciului Rutier, cei ai Polițiilor municipale Ploiești și Campina, ai Polițiilor orașelor Baicoi, Bușteni, Boldești-Scaeni, Valenii de Munte…

- • Zeci de persoane și-au gasit și de lucru in judet N.D. LDe mai bine de un an, de cand Rusia a invadat Ucraina, pe data de 24 februarie 2022, sute de refugiații ucraineni care au fost nevoiți sa fuga din calea razboiului, lasand in urma țara natala și propriile locuințe, și-au gasit o noua casa in…

- La data de 19 mai a.c., in jurul orei 9.30, polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Blejoi au fost sesizați de catre un polițist local din localitatea Paulești despre producerea unui accident rutier cu pagube materiale. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat autoturismul in cauza…