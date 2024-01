Razii rutiere ale polițiștilor în județul Mureș In perioada 20-21 ianuarie a.c., polițiștii stațiunii Sovata și din cadrul Secției 14 Poliție Rurala Ghindari au acționat pe raza de competența pentru menținerea unui grad optim de siguranța publica și pentru prevenirea și combaterea evenimentelor rutiere negative, prin depistarea conducatorilor auto aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. Cu ocazia activitaților… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii stațiunii Sovata și din cadrul Secției 14 Poliție Rurala Ghindari au acționat in perioada 20-21 ianuarie, pe raza de competența, pentru menținerea unui grad optim de siguranța publica și pentru prevenirea și combaterea evenimentelor rutiere negative, prin depistarea conducatorilor auto aflați…

- Ministerul Apararii – Unitatea Militara (UM) 02444 Sibiu a atribuit, in data de 9 ianuarie 2024, societații Megavox Proiect SRL Cluj Napoca, un contract in valoare de 7.317.522 de lei (aproximativ 1,5 milioane de euro), fara TVA, care prevede efectuarea de lucrari de proiectare și de execuție in cadrul…

- Polițiștii stațiunii Sovata impreuna cu polițiștii Secției 14 Poliție Rurala Ghindari au derulat joi, 18 ianuarie, intre orele 17.00 – 20.00, activitați de monitorizare a respectarii normelor de circulați pe drumurile publice de pe raza de competența, acționand pe DN13 E60 și DN13 A. "Cu ocazia activitaților…

- Circa 630 de cazuri de rujeola au fost inregistrate in ultimele 8 luni in județul Mureș, in ultima perioada fiind inregistrate, saptamanal, zeci de cazuri. Rata de acoperire vaccinala pentru ROR in județul Mureș este la fel cu cea de la nivel național, adica 80% la prima doza, la varsta de un an, și…

- Polițiștii Serviciului Rutier Maramureș, in colaborare cu efectivele Secției 5 Poliție Rurala Ocna Șugatag și ale Secției 6 Poliție Rurala Sarasau au acționat pe linia combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere pe D.N. 18 pe ruta Berbești-Sighetu Marmației-Rona de Sus și D.J. 186,…

- Reprezentanții societații Lidl Romania SCS, titulara proiectului "Construire supermarket Lidl, bazine subterane, puț forat, amenajari accese și locuri de parcare in incinta, amenajari exterioare, imprejmuire, amplasare panouri publicitare, totem, unipol, amlasare post trafo și branșamente la utilitați,…

- Primaria Orașului Iernut și Biblioteca Orașeneasca Iernut organizeaza marți, 5 decembrie, de la ora 15.00, in Parcul Central al orașului, un Targ de Iarna. "Ca in fiecare an, in ajun de Moș Nicolae, Primaria va organiza o noua ediție a Targului de Iarna din Iernut (cea de-a XIV-a). Sunt invitați artizani…

- Potrivit unui comunicat al ISU Mureș, accidentul s-a produs, in aceasta dupa-amiaza, in localitatea Daneș, unde a avut loc o coliziune intre 2 autoturisme. In urma accidentului au rezultat 6 victime, dintre care doar 3 au suferit leziuni mai importante, motiv pentru care au fost transportate la CPU…