- Doi barbați au cauzat o adevarata debandada in aceasta sambata dupa masa, in fața magazinului Carrefour din VIVO. A fost necesara intervenția oamenilor legii pentru a calma spiritele. Un barbat s-a ales cu amenda.Polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Florești au intervenit ca urmare a unui conflict in…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a amendat și a inchis temporar un restaurant italian din sectorul 4 al Capitalei. Folosea produse alimentare fara data limita de consum, in frigidere murdare.

- Hidroelectrica a fost sanctionata contraventional de ANRE cu amenda in valoare de 400.000 lei, dublul maximului prevazut de lege, se arata intr-un comunicat al instituței. “In contextul numeroaselor sesizari și reclamații primite referitor la comportamentul comercial al furnizorului de energie electrica,…

- Mai multe activitati de control au fost efectuate de politistii IPJ Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 14 martie a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier au desfasurat o actiune pentru cresterea gradului de siguranta rutiera si prevenirea accidentelor de circulatie, prin depistarea si…

- La data de 10 martie 2023, in jurul orei 22,00, Polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au intervenit pe raza localitații Roșia de Secaș unde a fost semnalat faptul ca intre doua persoane s-a produs un conflict. Din primele cercetari, a rezultat ca, pe fondul consumului de bauturi alcoolice și a unor…

- La data de 9 spre 10 martie a.c., politisti din cadrul Politiei orasului Cernavoda au desfasurat o actiune pe linia verificarii societatilor comerciale care au ca obiect pariuri sportive si jocuri de noroc. In urma activitatilor desfasurate, au fost aplicate 9 sanctiuni contraventionale, in valoare…

- Polițiștii Secției 2 Poliție Urbana Timișoara au reținut duminica un barbat in varsta de 35 de ani banuit de talharie. Individul a furat telefonul unei tinere chiar in fața oamenilor legii. „In fapt, in data de 26 februarie 2023, in jurul orei 15:30, polițiștii Secției 2 Poliție Urbana Timișoara, aflați…

- Politia Locala Timisoara, alaturi de IPJ Timis – Biroul Protectia Animalelor, cu reprezentanti ai Primariei Timisoara si ai firmei Danyflor au organizat o noua actiune la proprietarii de caini din cartierele nordice ale orasului. Si de aceasta data au fost sesizate o serie de nereguli, amenzile acordate…