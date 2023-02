Razer a lansat tastatura de gaming BlackWidow V4 Pro

Stiri pe aceeasi tema

- Razer a anunțat noua Razer BlackWidow V4 Pro, o tastatura dedicata gamerilor și entuziaștilor de PC care doresc sa construiasca setup-ul potrivit pentru ei. Noul Razer Command Dial, tastele macro dedicate, iluminarea Razer Chroma RGB, switch-urile mecanice Razer și butoanele dedicate pentru controlul…

- OnePlus a lansat pe 7 februarie telefoanele OnePlus 11 si OnePlus 11R, dar si prima tableta a companiei, OnePlus Pad . Ei bine la aceeasi data OnePlus a intrat intr-un nou segment de produs si anume cel al tastaturilor. Primul sau model este o tastatura mecanica, realizata in colaborare cu cei de la…

- OnePlus a anunțat marți seara, atat la nivel global, cat și pentru piața din Romania, lansarea noul sau telefon varf de gama, modelul OnePlus 11 5G,telefon care are la baza noul procesor Snapdragon 8 Gen 2, cel mai puternic procesor din gama Android la ora actuala.

- Chiar daca noua tinta de batut in domeniul refresh rate-urilor de monitor de gaming e 500 Hz, deocamdata ne multumim si cu 360 Hz in zona monitoarelor competitive si eSports. LG UltraGear 25GR75FG se inscrie in trend si monitorul primeste un preview inainte de debutul din aprilie. LG ULtraGear 25GR75FG…

- Compania Epic Games, dezvoltatorul celebrului joc Fortnite, va plati 520 de milioane de euro sub forma de despagubiri, fiind gasita vinovata de incalcarea confidențialitații jucatorilor. Lansat in 2017, Fortnite, un joc multiplayer de tip battle royale, a atras un numar uriaș de jucatori, peste 400…

- Huawei Watch Buds a inregistrat o scapare surprinzatoare la final de luna noiembrie, cand intriga pe toata lumea prin formatul sau. Conceptul de casti wireless introduse in corpul unui ceas e ceva ce nu vezi in fiecare zi. Ei bine pe 9 decembrie Huawei a dezvaluit in sfarsit acest produs, un dispozitiv…

- Banca Naționala a Romaniei a lansat luni, in circuitul numismatic, o moneda aniversara cu tema 140 de ani de la inființarea Bursei de Valori București. Moneda de 10 lei este din argint și va fi realizata in ediție limitata, de 5.000 de bucați. Prețul de vanzare este de 450 lei, fara TVA.