- O adolescenta afgana a ucis doi talibani si a ranit mai multi altii, pentru a-si razbuna parintii pe care insurgentii tocmai ii ucisesera in fata casei lor, din cauza ca sutin Guvernul, au anuntat oficiali locali, relateaza AFP.

- O adolescenta din Afganistan a ucis doi talibani și a ranit alți câțiva pentru a-și razbuna parinții omorâți de insurgenți în fața casei familiei, au anunțat oficiali locali citați de AFP.Incidentul a avut loc saptamâna trecuta când insurgenții au patruns în…

- Atentat in Afganistan. Un atacator sinucigas taliban a detonat miercuri un vehicul militar incarcat cu explozivi in apropierea resedintei guvernatorului provincial si a sediului politiei din provincia afgana Kandahar, ucigand cel putin trei persoane, transmite Reuters, citat de Agerpres. „In…

- Sute de localnici din districtele invecinate erau adunati in momentul atacului in acea piata amenajata in aer liber unde se comercializau oi si capre.Un purtator de cuvant al guvernatorului din Helmand a afirmat ca mai multe rachete trase de insurgentii talibani au cazut in apropierea pietei,…

- "Talibanii au atacat un punct de control al fortelor de securitate (...) L-au incendiat, ucigand cinci dintre acestia si impuscandu-i pe ceilalti doi", a declarat Hussain Shah, seful politiei din districtul Seyagird, unde a avut loc atacul. Un alt membru al fortelor afgane a fost ranit, in timp ce…

- Sapte membri ai fortelor afgane de securitate au fost ucisi joi intr-un atac atribuit talibanilor, in provincia Parwan, care se invecineaza cu Kabulul, la o zi dupa expirarea unui armistitiu de trei zile decretat de catre insurgenti, au declarat oficiali afgani pentru AFP. Carnagiu dupa un…

- Incidentul a avut loc intr-un cartier in care serviciile afgane de informatii au arestat recent membri ai gruparii Statul Islamic, acuzati de comiterea mai multor atacuri. Este vorba despre primul atac coordonat in capitala afgana din ultimele luni. Incidentul nu a fost, insa, revendicat. La…

- Alertați prin 112 privind existența unui conflict in cartierul bucureștean Ferentari, polițiștii bucureșteni au mers la fața locului. Ajunși la locul intervenției, oamenii legii au constatat ca sesizarea nu s-a confirmat.In schimb, polițiștii din Capitala au fost injurați de mai multe persoane aflate…