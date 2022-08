Războiul se învață din cărți, nu de la știri. Ce scriau Camil Petrescu, George Topârceanu și alții despre abatorul uman Credeți ca acum 100 de ani a fost altfel? Nu prea. Veștile de pe front, chiar și cand eram direct implicați in razboi, nu doar martori ca acum, erau pline de fum, ceața propagandistica, dezinformari. Au venit apoi scriitorii și ne-au spus, in mare, ce s-a intamplat cu adevarat.Sigur, literatura vine mult dupa adevar, nu are rol de informare directa. Dar e mare lucru cand ne deschide ochii, fie și dupa ce evenimentele s-au petrecut. Așa e marea literatura de razboi, cea care nu mistifica, acea literatura fara chef de zorzoane, artisticareli, literatura care are pofta de dezvaluire pana la anihilare… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

