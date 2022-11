Razboiul o costa pe Rusia aproximativ un sfert din veniturile pe tot anul trecut De la inceperea razboiului și pana in prezent, Rusia a cheltuit aproape 82 de miliarde de dolari, echivalentul unui sfert din veniturile pe tot anul trecut.Cel mai probabil, in 2023 nu va putea pastra același ritm de cheltuieli. O analiza realizata de Forbes din Ucraina, arata ca in cele noua luni de la invadarea țarii vecine, Rusia a cheltuit 82 de miliarde de dolari.In acest calcul nu sunt incluse și cheltuielile pentru propria aparare sau pierderile suferite de economia statului. Veniturile Rusiei pe anul trecut au fost de 340 de miliarde de dolari, astfel ca statul a cheltuit deja un sfert… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”EstImarea include costurile directe necesare pentru sprijinirea operatiunilor militare, dar nu include cheltuielile constante pentru aparare sau pierderile legate de economie”, potrivit Forbes. ”In 2021, toate veniturile bugetare ale Rusiei s-au ridicat la 340 de miliarde de dolari”, relateaza Forbes.…

- Corpul 11 al Armatei Rusiei, care inainte de razboi apara exclava rusa, avanpost al Moscovei la Marea Baltica, a avut de suferit in mod special in contraofensiva executata de ucraineni in Harkov. Kievul crede ca acest corp de armata a pierdut 200 de vehicule și jumatate din trupe, scrie revista americana…

- Ucraina va avea nevoie, in cel mai bun caz, de asistenta financiara externa in valoare de trei miliarde de dolari pe luna in 2023, dar necesitatile ar putea ajunge la cinci miliarde daca Rusia intensifica bombardamentele, afirma Kristalina Georgieva, dire

- Bancile din Rusia au pierdut aproximativ 1.500 de miliarde de ruble (25,5 miliarde de dolari) ca urmare a consecințelor conflictului din Ucraina, a declarat un oficial al bancii centrale, citat de Reuters.

- Maxim Liubomudrov, seful departamentului pentru reglementari al bancii centrale, care supravegheaza cele mai mari banci din Rusia, a a spus ca este vorba despre un nivel ”acceptabil” al pierderilor si ca guvernul a avut planuri pregatite pentru a sustine bancile in timpul crizei. In pofida ordinului…

- Razboi in Ucraina, ziua 202. In timp ce Rusia se confrunta cu noi pierderi din cauza contraofensivei ucrainene, peste 80 de deputați municipali ruși au semnat o petiție prin care cer demisia președintelui rus Vladimir Putin. Un consilier al presedintelui

- Livrarile de gaze din Rusia catre Europa prin gazoductul Nord Stream 1 nu vor fi reluate in totalitate pana cand „Occidentul colectiv” nu va ridica sancțiunile impotriva Moscovei din cauza invaziei sale in Ucraina, a declarat Kremlinul, potrivit Financial Times. Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant…

- Razboiul energetic cu vestul a explodat dupa saptamani de tensiune. Livrarea de gaz prin conducta Nord Stream 1 catre Germania nu va reporni astazi așa cum era programata, a anunțat gigantul energetic rus Gazprom, care invoca deteriorarea unui motor cu turbina.