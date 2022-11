Războiul lui Putin remodelează comerțul global cu petrol Magnații petrolierelor se bucura de o creștere a veniturilor, in condițiile in care sancțiunile declanșate de razboiul declanșat de Rusia redeseneaza comerțul global cu țiței. Iar acest lucru este menit sa dureze. Perturbarea este destul de evidenta. Europa, de zeci de ani principalul cumparator de petrol rusesc, interzice de luna viitoare achizițiile de la Moscova. […] The post Razboiul lui Putin remodeleaza comerțul global cu petrol first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

