- Iranul a lansat un avertisment pentru Israel. Oficialii anunța ca va fi lansat un atac mai amplu in cazul in care trupele israeliene vor riposta la atacul cu drone si rachete lansat de Teheran in cursul noptii. In același timp, Iranul sustine ca Washingtonul a fost avertizat sa nu sprijine actiunea…

- Jake Sullivan, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden, a declarat marti, la Washington, ca nu a vazut inca un "plan credibil si executabil" pentru evacuarea si relocarea populatiei din Rafah. El a spus ca Israelul nu a detaliat modul in care civilii ar putea fi adapostiti…

- Presedintele american, Joe Biden, a declarat ca premierul israelian Benjamin Netanyahu face mai mult rau decit bine Israelului prin modul in care a condus razboiul din Gaza. "El are dreptul sa apere Israelul, dreptul de a continua sa atace Hamas. Dar trebuie sa acorde mai multa atentie vietilor nevinovate…

- Presedintele american Joe Biden a declarat sambata intr-un interviu pentru MSNBC ca amenintarea Israelului cu invazia in Rafah va fi "linia sa rosie" pentru premierul Benjamin Netanyahu, dar apoi a dat inapoi imediat, spunand ca nu exista o linie rosie si "eu nu voi parasi niciodata Israelul", informeaza…

- Armata israeliana trebuie sa-si desfasoare operatiunea militara in orasul Rafah, din sudul Fașiei Gaza, unde aproximativ 1,4 milioane de palestinieni s-au refugiat și locuiesc inghesuiti, intrucat in caz contrar Israelul "va pierde razboiul" impotriva Hamas, a susținut sambata seara premierul Benjamin…

- Președintele american Joe Biden a declarat vineri, 16 februarie, ca a avut discuții ample cu premierul israelian Benjamin Netanyahu in ultimele zile, in care a insistat pentru o incetare temporara a focului in Fașia Gaza, informeaza Reuters.Administrația Biden face presiuni de ceva timp incoace asupra…

- Statele Unite nu considera ca recentele bombardamente israeliene asupra orașului Rafah din Fașia Gaza, aflat la granița cu Egiptul, semnaleaza "lansarea unei ofensive pe scara larga", lucru pe care SUA nu il vor susține pana cand nu va exista un plan pentru protejarea oamenilor stramutați in aceasta…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis sambata ca i-a reiterat presedintelui american Joe Biden pozitia sa cu privire la „suveranitatea palestiniana”, insistand asupra „pretentiei” de securitate, potrivit AFP. Cei doi lideri au vorbit la telefon vineri pentru prima data in aproape o luna.…