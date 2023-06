Privilegiul exorbitant de care se bucura Statele Unite datorita faptului ca dolarul este fara echivoc moneda de rezerva a lumii este din nou atacat. Țarile emergente BRICS (Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud) incearca sa atraga aliați pentru a detrona regele dolar. La sfarșitul acestei saptamani, miniștrii de externe ai țarilor BRICS se […] The post Razboiul impotriva dolarului - tango degeaba! first appeared on Ziarul National .