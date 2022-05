Războiul din Ucraina: McDonalds părăsește Rusia, după mai bine de trei decenii Lanțul fast-food McDonalds a declarat, luni, ca a inceput un proces de vanzare a tuturor restaurantelor din Rusia, parasind aceasta țara dupa mai bine de 30 de ani, in urma invaziei din Ucraina, transmite Reuters. Decizia de a vinde activele din Rusia, inclusiv pe cea din Piața Pușkin din centrul Moscovei, marcheaza o retragere majora a unui brand occidental emblematic. McDonald’s a declarat ca urmarește sa-și vanda toate restaurantele din Rusia unui cumparator local, dar va continua sa pastreze marca comerciala. Potrivit Associated Press, procesul de vanzare a afacerii McDonald’s din Rusia include… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

