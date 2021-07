Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati din Bucuresti au fost prinsi de procurorii DIICOT in timp ce ridicau un colet primit din Olanda, in care se aflau peste 3 kilograme de etnobotanice. Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis miercuri AGERPRES, in cursul acestei luni, inculpatii au comandat substante psihoactive…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5 din București, interceptat de DNA cand ii cerea lui Ion Radoi, liderul de sindicat de la metrou, o jumatate de statie de metrou pentru spatii comerciale, spune ca dupa 28 de ani in administratie nu poate face asemenea greseli elementare, informeaza G4media."Am…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata seara, pe DN 5, in apropierea localitații Uzunu, din județul Giurgiu, dupa ce mașina in care se aflau a ajuns in șanț. Traficul pe sensul de mers spre Capitala este blocat, arata Mediafax. Accidentul rutier s-a produs pe DN5, in apropierea localitații…

- Procurorii DNA au descins miercuri dimineața la sediul Unitatea – Sindicatul Liber (USL) Metrou. In cauza se fac cercetari dupa plangerea penala facuta de Ministerul Transportorilor in urma grevei sindicalilștilor. Percheziții au loc și la locuințele mai multor persoane, inclusiv la reședința din Sinaia…

- Prefectul judetului Arad, Toth Csaba, a dispus suplimentarea masurilor de ordine publica, dupa explozia unei masini care a ucis un cunoscut om de afaceri din Arad, prefectul afirmand ca in acest caz a fost vorba de o moarte violenta posibil provocata de o bomba, care ar fi putut fi actionata si de la…

- O mașina a explodat la Arad sambata dimineața și se vorbește despre varianta unui asasinat. Procurorii au intervenit imediat in acest caz. Anchetatorii din cazul mașinii arse de la Arad au suspiciuni ca ar fi fost pusa o bomba in autoturism. Potrivit unor surse citate de Antena 3 , se merge pe varianta…

- Un membru al clanului lui Amet Metin din Bucuresti a fost retinut de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov intr-un dosar in care este acuzat ca ar fi oferit mita unui politist rutier, dupa ce ar fi fost prins la volan sub influenta drogurilor. Potrivit unui comunicat al…

- Un barbat acuzat ca i-a oferit in repetate randuri unui polițist mita pentru a nu fi testat cand circula drogat cu metadona prin Rașnov, județul Brașov, a fost reținut. Procurorii brașoveni spun ca este vorba de un membru al clanului Amet Metin, din București, conform Mediafax. Procurori ai…