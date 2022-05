Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 89. La o zi dupa ce președintele Biden a semnat un pachet uriaș de ajutor economic și militar pentru Ucraina, forțele ruse și-au reinnoit asaltul impotriva unui oraș cheie din est, un semn al ingustarii obiectivelor militare ale Mo

- Razboi in Ucraina, ziua 89. La o zi dupa ce președintele Biden a semnat un pachet uriaș de ajutor economic și militar pentru Ucraina, forțele ruse și-au reinnoit asaltul impotriva unui oraș cheie din est, un semn al ingustarii obiectivelor militare ale Mo

- Razboi in Ucraina, ziua 89. La o zi dupa ce președintele Biden a semnat un pachet uriaș de ajutor economic și militar pentru Ucraina, forțele ruse și-au reinnoit asaltul impotriva unui oraș cheie din est, un semn al ingustarii obiectivelor militare ale Mo

- In cea de-a 56-a zi a invaziei Rusiei in Ucraina, cele mai grele lupte se dau in est, in asa-numita batalie pentru Donbas. In orasul port Mariupol din sud-est, situatia ramane extrem de grava, iar soldatii asediati isi traiesc probabil ultimele zile, potrivit mesajului publicat pe Facebook de un comandant…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut noi declarații de-a dreptul uluitoare cu puțin timp in urma. Vor urma „lupte grele” in estul țarii, in zonele Donbas și Harkov, potrivit spuselor sale. Armata condusa de președintele Vladimir Putin s-a retras de la aeroportul Antonov din Hostomel.

- Lupte grele se dau in Mariupol intre ucraineni si rusi, care vor cu orice pret sa cucereasca orasul extrem de important pentru ei, pentru ca le-ar asigura un culoar terestru intre Donbas si Crimeea. Sunt confruntari pe strazile din orasul port la Marea Azov. Tot acolo, in aceasta dimineata, invadatorii…

- Lupte grele se dau in Mariupol intre ucraineni și ruși, care vor cu orice preț sa cucereasca orașul extrem de important pentru ei, pentru ca le-ar asigura un culoar terestru intre Donbas și Crimeea.

- Harkiv, al doilea oraș ca marime din Ucraina, cu 1,4 milioane de locuitori, era scena unor lupte grele duminica dimineața, conform datelor prezentate de guvernatorul regiunii. Trupele ruse au intrat in Harkiv. „A fost semnalata prezența lor, inclusiv in partea centrala a orașului”, a anunțat președintele…