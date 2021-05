Război total în Guvern: Spermatozoizii NU pot înota! Isteria userista pentru desființarea cu orice preț a Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție ține deja mai mult de ”Obregia”, decat de rafuiala politica! Pentru ca in loc sa lase SIIJ-ul sa se prabușeasca singura sub ”luminatul” mandat al Adinei Florea – adica doar o alta Laura Codruța Kovesi, dar pe invers! – halucinanta radicalizare […] The post Razboi total in Guvern: Spermatozoizii NU pot inota! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) nu a respectat termenul stabilit de Inalta Curte de Casație și Justiție, respectiv 1 aprilie, pentru solutionarea dosarului in care fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi este cercetata pentru abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa…

- Deputații dezbat și voteaza miercuri proiectul de lege privind desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). Comisia juridica a Camerei Deputaților a dat raport favorabil, joia...

- Proiectul privind desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie nu prevedea, in forma inaintata de Guvern, ca magistratii sa poata fi trimisi in judecata doar cu incuviintarea CSM, important este sa se adopte in Parlament aceasta initiativa, iar dosarele sa ajunga la DNA pentru…

- Parlamentarii PNL au votat, in ședința Biroului Executiv al PNL, in unanimitate, pentru desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, ne-au precizat surse liberale. Astfel, proiectul trimis de Guvern in Parlament prinde viteza și va avea sprijin puternic din partea…

- Fostul procuror Liviu Mihai Tudose, fost procuror general adjunct al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, s-a aflat joi in Parlament, in Comisia juridica a Camerei Deputatilor, unde s-a dezbatut proiectul de lege de desfiintare a Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie.…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat miercuri ca are semnale conform carora proiectul privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ) ar urma sa fie adoptat de catre Parlament intr-o forma apropiata celei aprobate de catre Guvern.

- Avocatul Cristian Winzer s-a uitat pe motivarea proiectului de lege privind desființarea SIIJ, adoptat astazi de Guvern, și a descoperit lucruri absolut ingrozitoare. ” ”Motivarea coerenta” și ”fundamentarea temeinica” a proiectului de lege privind desființarea SIIJ, adoptat astazi de guvern: ”numeroase…

