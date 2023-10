Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a declarat marti ca loviturile asupra Fasiei Gaza au ucis mai multi inalti oficiali ai gruparii islamiste palestiniene Hamas, informeaza agentia DPA. Printre cei care ar fi fost ucisi in atacurile israeliene se numara si ministrul Hamas al economiei Jawad Abu Shamala. Israelul il acuza…

- Președintele israelian Yitzhak Herzog a declarat ca “niciodata de la Holocaust incoace nu au fost uciși atat de mulți evrei intr-o singura zi”. Armata israeliana a declarat ca a efectuat lovituri aeriene asupra a trei posturi militare ale Hezbollah. Acest lucru a fost spus intr-o declarație a armatei…

- Numerosi cetateni straini de toate nationalitatile au fost ucisi, raniti sau luati ostatici in timpul ofensivei pe scara larga a Hamas impotriva Israelului, la 50 de ani de la atacurile Egiptului si Siriei in razboiul de Yom Kippur. Israelul a raspuns prin lovituri asupra Fasiei Gaza, atacuri soldate…

- Armata israeliana continua sa se lupte luni dimineata cu combatanti palestinieni infiltrati pe teritoriul Israelului in ”sapte sau opt puncte” in jurul Fasiei Gaza, a declarat un purtator de cuvant militar la 48 de ore dupa lansarea ofensivei Hamas, relateaza Agerpres . ”Ne luptam in continuare, exista…

- Peste 700 de israelieni au fost uciși de la inceputul ofensivei mișcarii islamiste palestiniene Hamas asupra Israelului simbata, a anunțat armata israeliana intr-un nou bilanț publicat luni dimineața, informeaza Agerpres.ro. Armata israeliana a raportat, de asemenea, 2.150 de israelieni raniți incepind…

- Armata israeliana a anuntat ca evacueaza asezari israeliene din zona de frontiera cu Gaza, pe fondul razboiului cu organizatia extremista palestiniana Hamas, informeaza duminica agentia DPA.Mii de oameni urmeaza sa fie dusi in alte locuri din Israel, a precizat duminica purtatorul de cuvant al armatei…

- Un „numar nedeterminat de teroristi” s-a infiltrat pe teritoriul israelian dinspre Fasia Gaza, a anuntat sambata dimineata armata israeliana, informeaza AFP. „Locuitorilor din zonele ce se invecineaza cu Fasia Gaza li s-a cerut sa ramana in locuintele lor”, a adaugat armata. Zeci de rachete au fost…