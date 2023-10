Stiri pe aceeasi tema

- Israelul continua pregatirile pentru o ofensiva in nordul Fasiei Gaza, dupa ce sambata a acordat locuitorilor un timp suplimentar pentru a evacua zona, la o saptamana dupa ce Hamas a lansat un atac fara precedent pe teritoriul sau. Statele Unite vor trimite al doilea portavion in estul Marii Mediterane…

- ''Suntem desfasurati de-a lungul Fasiei Gaza cu fortele noastre terestre, pregatindu-ne pentru urmatoarea etapa a operatiunii'', a declarat duminica un purtator de cuvant al armatei, Jonathan Cornicus. Armata a precizat ca asteapta o ''decizie politica''.Un milion de locuitori ai acestui teritoriu…

- Razboi Israel – Hamas. Ultimatumul dat de armata israeliana pentru evacuarea Fasiei Gaza de catre civili a expirat. IDF a declarat ca fortele sale se pregatesc sa puna in aplicare o gama larga de planuri operationale ofensive. Romanii din Gaza striga dupa ajutor. Peste 1.900 de oameni au murit in Fasia…

- Israelul isi continua atacurile asupra Fasiei Gaza, in timp ce ia in considerare o incursiune terestra in Gaza, a carei populatie civila nu are unde sa fuga si nici unde sa se adaposteasca de bombe. Israelul a desfasurat 35 de batalioane in sud, gata sa intre in Fasia Gaza, daca guvernul decide acest…

- Armata israeliana continua joi sa bombardeze Fasia Gaza ca reactie la atacurile coordonate lansate la finalul saptamanii trecute de miscarea islamista palestiniana Hamas, pe care Israelul a promis sa o „distruga”.

- Armata israeliana a bombardat Universitatea islamica din Gaza intrucat - potrivit fortelor armate israeliene - aceasta este utilizata de militantii Hamas ca loc de pregatire a agentilor de informatii militare si pentru dezvoltarea si producerea de arme, transmite miercuri DPA.Miscarea palestiniana Hamas…

- Razboi Israel – Hamas. Teroarea continua. Armata israeliana a lovit peste 200 de tinte in Gaza in cursul noptii si sustine ca a securizat granita in sud. Bilantul victimelor se apropie de 1700 de morti, 900 doar din Israel si aproape 800 in Gaza, cu mii de raniti de ambele tabere. Armata israeliana…

- In ceea ce ar putea reprezenta potențial un nou front in conflict, armata israeliana a declarat ca proiectile lansate din Siria au aterizat in zone deschise din Israel.Deși nu au fost raportate daune sau rani, Israelul a declarat ca raspunde la bombardamentul raportat prin trimiterea de proiectile…