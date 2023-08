Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Joe Biden, a spus ca nu se intampla multe lucruri in Rusia fara ca Vladimir Putin sa nu fie in spatele acestora și ca, deși nu știe ce s-a intamplat cu liderul Wagner, nu este suprins de știrile despre moartea posibila a lui Evgheni Prigojin in timpul prabușirii unui avion in Rusia,…

- Președintele SUA Joe Biden a fost informat despre accidentul aviatic, a anunțat miercuri seara Casa Alba.Seful Grupului Wagner, Evgheni Prigojin, ar fi murit intr-un accident de avion in Rusia, potrivit BBC. Alte noua persoane aflate la bord sunt și ele decedate, informeaza BBC. Un avion despre…

- Liderul mercenarilor Wagner Evgheni Prigojin a fost prezentat intr-o inregistrare video in care le ureaza bun venit luptatorilor sai Wagner in Belarus și le spune ca, deocamdata, nu vor mai participa la razboiul din Ucraina, relateaza The Guardian . In inregistrarea video, a carei autenticitate nu…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca a propus combatantilor din Wagner sa activeze sub comandamentul oficial al unei alte persoane, dar ca seful lor, Evgheni Prigojin, a refuzat aceasta oferta dupa rebeliunea esuata, relateaza vineri AFP. Intr-un interviu publicat joi seara de publicatia rusa…

- Joe Biden a afirmat ca presedintele rus Vladimir Putin a pierdut deja razboiul in Ucraina. “Putin deja a pierdut razboiul. Nu exista nicio posibilitate pentru el sa castige razboiul in Ucraina. Eu sper ca Ucraina sa faca progrese semnificative in ofensiva sa si ca asta sa duca la o reglementare negociata…

- Comitetul antiterorist rus a anuntat ca instituie alerta antiterorista in Moscova si in regiunea inconjuratoare dupa revolta grupului de mercenari Wagner, a anuntat agentia de stiri rusa Ria, preluata de Reuters. Evgheni Prigojin, liderul grupului paramilitar Wagner, a afirmat sambata ca a intrat in…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ținut vineri, 16 iunie, un discurs major la Forumul Economic International de la Sankt Petersburg, in care a prezentat in termeni pozitivi situatia economiei tarii sale, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.https://www.youtube.com/watch?v=X7Y8XHVMXEsIn sesiunea plenara,…